Il fisarmonicista Claudio Jacomucci in Sala Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - La rassegna di musica da camera 'Il Sabato all'Accademia' prosegue il 7 maggio alle 17 nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna col concerto del fisarmonicista Claudio Jacomucci impegnato in musiche di di Bach, Nancarrow, Webern, Ligeti, oltre alla sua opera 'Co-incidences', per fisarmonica dal vivo e quattro fisarmoniche preregistrate.

"La mia composizione Co-incidences - spiega Jacomucci - è qui utilizzata come una sorta di segnalibro tra le geniali composizioni di questo concerto, in cui canoni, fughe, ricercare, forme palindrome, specchianti e altre enigmatiche invenzioni contrappuntistiche si riflettono sulle opere dei compositori del XX secolo. Ogni singola fisarmonica suona dei pattern su una traccia metronomica indipendente. Ogni traccia viaggia ad una velocità leggermente diversa rispetto alle altre.

Questa combinazione crea un affascinante fenomeno di sfasamento ritmico che genera configurazioni ritmiche fluttuanti.

All'interno di questi eventi apparentemente caotici, si nascondono alcuni indizi di materiale decomposto e mascherato da fitte trame timbriche, che sveleranno, alla fine di ogni ciclo poli-metrico, alcuni motivi riconoscibili di opere di Johann Sebastian Bach, come in un rebus".

Il programma comprende Contrapunctus n. 1, 12, 13, 14 da L'Arte della Fuga, BWV 1080; Canone 1, 5, Ricercar a 6 voci da Offerta Musicale in Re minore, BWV 1079; Canoni 9, 10, 11, 12, 13, 14 sul basso delle Variazioni Goldberg BWV 1087 di Bach.

Study for Player Piano n. 17 di Conlon Nancarrow. Canoni n. 1 e n. 4 op. 16 di Anton Webern. Ricercare. Omaggio a Girolamo Frescobaldi e Coulée di György Ligeti. Co-incidences di Claudio Jacomucci. (ANSA).