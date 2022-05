Arte: Bologna galassia del contemporaneo con Art city

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Torna la settimana di Art City a Bologna, alla sua decima edizione, quest'anno di nuovo in contemporanea con Arte e Fiera. Dal 7 al 15 maggio saranno ben 220 gli eventi che affiancheranno la manifestazione fieristica (in programma a Bologna Fiere dal 13 al 15 maggio). Sono tantissime le proposte che spaziano tra le più diverse pratiche artistiche contemporanee e riempiranno di nuovi contenuti i musei, le gallerie, gli spazi istituzionali, palazzi, luoghi inediti. Non solo nel centro storico di Bologna, ma anche in altri comuni dell'area metropolitana. "Quest'anno abbiamo usato come immagine simbolo dell'edizione quella di una galassia - spiega Lorenzo Balbi, direttore artistico - una galassia che si estende fuori le mura, verso altri luoghi della città metropolitana, in una vera e propria chiamata alle arti". Tra gli eventi clou, l'inedito coinvolgimento di Piazza Maggiore, dove Tino Sehgal, uno degli artisti più radicali degli ultimi anni, realizzerà una grande opera con la partecipazione di 45 ballerini e interpreti, un'occasione unica per vivere l'arte in termini di esperienza sociale di scambio reciproco.

Nella galassia di Art City si conferma la compresenza di artisti internazionali, italiani, emergenti, senza limiti nella selezione. (ANSA).