Mattarella, la filiera alimentare ha urgente bisogno di risposte

"L'industria alimentare e la sua filiera, con l'acuirsi della crisi internazionale, hanno urgente bisogno di risposte finalizzate al superamento della fase emergenziale e alla proiezione verso una prospettiva di rilancio e duraturo sviluppo". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve messaggio inviato per l'apertura di Cibus, in fiera a Parma.

"Nell'impossibilità di essere presente per concomitanti impegni programmati da tempo" Mattarella "desidera esprimere il suo apprezzamento per l'iniziativa, che oltre a valorizzare la nostra straordinaria biodiversità agroalimentare è anche occasione per un approfondimento e un'analisi delle criticità del momento", prosegue il messaggio letto nel convegno inaugurale.

Le aziende italiane del settore alimentare sono tornate a Parma per la 21/ma edizione di Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione organizzato da Fiere di Parma e da Federalimentare. Fino al 6 maggio oltre 3 mila aziende italiane esporranno i propri prodotti. Si sono già registrati oltre 50 mila operatori della distribuzione e della ristorazione e sono 2 mila gli acquirenti stranieri, provenienti soprattutto da Stati Uniti d'America, Europa, Medio Oriente, Sud America e da alcuni Paesi asiatici.