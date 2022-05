L'Orchestra della Toscana in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - Un concerto straordinario, fuori abbonamento, offerto gratuitamente a tutti i Donors e agli sponsors in segno di riconoscenza per essere rimasti accanto alla Fondazione nei mesi difficili della pandemia: lo organizza Musica Insieme il 6 maggio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna ospitando l'Orchestra della Toscana diretta da Alessandro Cadario.

Con loro un trio di eccezionali solisti come la violinista Lorenza Borrani, il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Pietro De Maria, ai quali si unirà la voce dell'attore Giovanni Scifoni. L'Orchestra della Toscana, che tiene i suoi concerti al Teatro Verdi di Firenze e torna a suonare nel capoluogo emiliano dopo alcuni anni, affronterà alcune rarità del repertorio, con un programma che porta con sé tutta la forza del Novecento nel celebre 'Concerto dell'Albatro' di Giorgio Federico Ghedini, un brano che fino a qualche decennio fa era una presenza salda nelle programmazioni concertistiche italiane, e ora diventato di raro ascolto.

Scritto nel 1945, il 'Concerto dell'Albatro' richiede tre strumenti solisti e si ispira a un passo di Moby Dick: un'influenza letteraria che si manifesta nell'ultimo movimento, quando un attore declama sulla musica alcuni passaggi del romanzo di Herman Melville nella traduzione di Cesare Pavese.

Nel programma della serata anche il Rossini ammodernato dalla trascrizione di gusto novecentesco operata da Ottorino Respighi, con la suite 'Rossiniana' e, in chiusura, il 'Romeo e Giulietta' di Ciajkovskij, ispirato alla tragedia shakespeariana. Per prenotare il biglietto gratuito sarà sufficiente telefonare allo 051/271932 o scrivere a info@musicainsiemebologna.it. Per il resto del pubblico, biglietti da 10 a 40 euro, con riduzioni per gli under 35 e per gli abbonati di Musica Insieme. (ANSA).