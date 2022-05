'Buk Festival', weekend dedicato a piccola e media editoria

(ANSA) - MODENA, 02 MAG - Si rinnova dal 6 all'8 maggio l'appuntamento con 'Modena Buk Festival', kermesse di riferimento della piccola e media editoria nazionale: promosso da ProgettArte per la direzione artistica di Francesco Zarzana, festeggia la 15/a edizione nel cuore della città, il Chiostro di San Paolo, con una trentina di case editrici e con 16 incontri dedicati alle nuove uscite stagionali.

Anche quest'anno Buk ha ottenuto la Medaglia del Quirinale: "accogliamo con orgoglio il riconoscimento conferito dal presidente Mattarella - commenta Zarzana - a riconoscimento di uno storico impegno in favore della 'bibliodiversità' e come incoraggiamento all'editoria resiliente, tanto più in tempo di pandemia. Buk nel tempo ha alimentato la contaminazione fra letteratura, cinema e teatro: la parola scritta come un ponte di comunicazione, un patrimonio di bibliodiversità da leggere e sfogliare, da ascoltare, da guardare attraverso un festival che declina il libro con passione".

In programma tra l'altro due dualoghi sul centenario di Pier Paolo Pasolini, affidati a Davide Rondoni-David Riondino e a Davide Toffolo-Gian Mario Villalta, un convegno sull'Europa dei diritti promosso da Alda, European Associarion for Local Democracy, e un workshop di scrittura, 'Racconti di viaggio', a cura della giornalista Paola Scaccabarozzi. Il Buk Festival 2022 sarà seguito, dal 3 al 5 giugno, dalla terza edizione di Buk Film Festival, nel segno di cinema e letteratura, a Modena e Sassuolo. (ANSA).