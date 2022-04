Tamponamento in A14, morta una donna di 40 anni

Un tamponamento sull'A14 Bologna-Taranto ha coinvolto un camion e un camper: una donna di 40 anni è morta e un bambino di 9 anni è stato accompagnato d'urgenza, in codice di massima gravità, all'Ospedale Maggiore di Bologna e, in base a quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita.

Il tamponamento si è verificato poco dopo le 20, al chilometro 22 in carreggiata nord.



Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere del camper, e anche il personale di Autostrade per l'Italia. Chiusa, durante le operazioni di emergenza, l'autostrada tra le uscite San Lazzaro di Savena e Fiera.