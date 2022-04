Emilia-Romagna e Nouvelle Aquitaine rinnovano partnership

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Una partnership storica, nata nel 2002, che guarda al futuro. Esperienze e buone pratiche, azioni comuni in vari settori, in particolare quelli della salute e della transizione ecologica, passando per cultura, digitale e Big Data. Le Regioni Emilia-Romagna e Nouvelle Aquitaine (Francia) rinnovano la loro partnership con la firma - oggi a Périgueux - del nuovo accordo triennale da parte dei presidenti Stefano Bonaccini e Alain Rousset.

"E' un accordo strategico per crescere insieme. Unendo le forze, scambiando conoscenze e know-how di alto livello - ha detto Bonaccini- Un'intesa che rafforza le relazioni bilaterali e le azioni concrete tra Emilia-Romagna e Nuova Aquitania, l'avvicinamento tra i rispettivi ecosistemi dell'innovazione, la condivisione di proposte basate sulla gestione virtuosa dei fondi strutturali europei, comune a entrambe, a beneficio dei cittadini e delle imprese dei due territori, per una crescita sostenibile e per lavoro di qualità". Giovani, istruzione superiore e ricerca, economia innovativa e nuove tecnologie, agroalimentare, cultura e cittadinanza, salute e politiche sociali, transizione ecologica ed energetica, sviluppo e solidarietà internazionale, i temi al centro del nuovo accordo interregionale. L'intesa sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea legislativa ed entrerà in vigore dopo l'approvazione in aula. (ANSA).