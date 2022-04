Covid: in E-R quasi 3mila nuovi casi, calo dei ricoveri

In Emilia-Romagna sono 2.972 i nuovi casi di coronavirus su un totale di 28.125 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Calano i ricoverati Covid, soprattutto nei reparti, mentre si registrano altri 16 morti, tra cui - la più giovane - una donna di 46 anni in provincia di Modena. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 37, uno in meno da ieri, mentre i pazienti negli altri reparti Covid sono 1.344, 184 in meno. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.234, di cui il 97,5% in isolamento domiciliare.