F1: sindaco di Imola, siamo tornati nel mondo

(ANSA) - IMOLA, 24 APR - La F1 ha chiamato e "Imola risponde alla grande, con un po' di amarezza per la Ferrari, ma siamo tornati nel mondo. Penso a Terra e Motori, a The sound of Imola, al Made in Italy, a questa grande collaborazione tra i ministeri, la Regione e noi, il territorio: una grande opportunità". E' più che positivo il bilancio del weekend della Formula Uno per il sindaco, Marco Panieri.

"Ieri il centro storico - ha aggiunto il primo cittadino - era veramente pieno di tante iniziative e persone e oggi in pista si è respirato il clima di tanti anni fa, pre 2006. I grandi campioni hanno dato il meglio in un tracciato difficile e con la pioggia che non ha aiutato. Le Frecce Tricolori hanno abbracciato la nostra città e regalato quell'abbraccio di ripartenza e del Made in Italy di cui avevamo bisogno".

La stagione è stata aperta col Gt World, "oggi la F1, poi partiranno i tre concerti e chiuderemo con le Ferrari Finali Mondiali". E c'è "una grande ricaduta sul territorio: alberghi, strutture, ristoranti, bar, si riparte alla grande. Vorrei ringraziare chi ha lavorato in questi tre giorni, sia dietro le quinte che in pista". Il sindaco ha concluso ricordando il progetto per il Gp è pluriennale: "Fino al 2025 e programmeremo ulteriori investimenti per riqualificare tribune e alcuni spazi". (ANSA).