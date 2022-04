19enne morta nel Ravennate,amica alla guida positiva a alcoltest

(ANSA) - RAVENNA, 24 APR - È risultata positiva all'esame alcolemico con un valore di poco superiore a 1 - cioè oltre il doppio di quello consentito per mettersi alla guida - la 22enne che si trovava al volante della vettura che la scorsa notte, finendo fuori strada a Camerlona, nel Ravennate, ha determinato la morte della 19enne Desire Baldi di Argenta, nel Ferrarese.

Inevitabile ora che il Pm di turno Stefano Stargiotti apra sul conto della 22enne, anche lei di Argenta e amica della giovane defunta, un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. (ANSA).