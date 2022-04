Rogo in periferia a Bologna, danneggiate sette auto

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Incendio, nelle prime ore di questa mattina, in periferia a Bologna. Quattro auto sono state distrutte dalle fiamme, tre sono state danneggiate. E' accaduto, intorno alle 4.30, in via Ludwig van Beethoven in zona San Ruffillo. Ad allertare il 115 sono stati alcuni residenti che hanno visto il fumo, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Bologna che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio: tra le ipotesi, non si esclude l'ipotesi dolosa. (ANSA).