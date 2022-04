Covid: ancora 5mila casi di positività in E-R, 7 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - E' ancora sostenuta la circolazione del Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati 5.009 casi di positività, sulla base di oltre 22mila tamponi. I casi attivi si aggirano ancora attorno ai 58mila, dei quali il 97,5% in isolamento domiciliare perché non ha bisogno di particolari cure. In terapia intensiva ci sono 37 malati (lo stesso numero di ieri), mentre i positivi negli altri reparti covid sono 1.422 (-7). Si contano ancora sette morti, tutti sopra i 77 anni di età (ANSA).