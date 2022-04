Trattamento estetico al seno in casa, muore 35enne

Tragedia nel Modenese dove una giovane mamma, 35enne, è morta dopo un trattamento estetico al seno fattole in casa da una persona non si sa se e quanto qualificata e che, sopraggiunti i sintomi del malore, si è data alla fuga ed è tutt'ora ricercata. È successo ieri pomeriggio a Maranello. Lo riporta il 'Resto del Carlino'. Indagano i carabinieri, allertati dai familiari della vittima, che erano in casa. La 35enne si chiamava Samantha Migliore e tra l'altro a novembre 2020 era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell'ex fidanzato, che le aveva sparato alla testa.