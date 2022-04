Maltempo: allerta arancione sulla pianura bolognese

L'ondata di maltempo che investe in particolare l'Italia settentrionale fa scattare un'allerta arancione (fino a tutta la giornata di sabato 23 aprile) per la pianura bolognese, lambendo anche le province di Ferrara e Ravenna per criticità idraulica a causa dei rovesci persistenti, attesi in attenuazione solo in serata. Lo riporta il bollettino di Protezione civile regionale e Arpae. L'attenzione è concentrata sulle sezioni a valle di Idice e Sillaro. Altre precipitazioni sono attese anche nella seconda parte della giornata di sabato, ma piuttosto sul crinale appenninico. I temporali potrebbero causare frane, ruscellamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua già interessati dai fenomeni di piena della giornata odierna.

Decine di interventi di vigili del fuoco e forze dell'ordine questa mattina nel Bolognese, per allagamenti di strade e sottopassi e piccoli smottamenti che hanno creato disagi alla circolazione. In città i problemi hanno riguardato soprattutto le zone San Donato e Pilastro, dove alcuni sottopassaggi stradali sono stati temporaneamente chiusi e un automobilista, rimasto in panne a causa dell'acqua alta, è stato soccorso dai pompieri. Nella 'bassa', fra Budrio e Medicina, la piena dei torrenti Gaiana, Fossatone e Quaderna ha reso necessaria la chiusura al traffico, in via precauzionale, di un tratto della Trasversale di Pianura. Il livello dei corsi d'acqua si è alzato anche nei territori di San Lazzaro di Savena e Ozzano Emilia, in particolare nelle frazioni Mercatale e Cavaliera, dove si sono verificati piccoli smottamenti fangosi nella sede stradale lungo via Idice. Sul posto sono intervenute le polizie locali di Ozzano e San Lazzaro oltre ai tecnici della Città metropolitana di Bologna.