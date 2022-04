F1: Imola; Alonso "A Imola ero il nemico, una grande pista"

(ANSA) - IMOLA, 22 APR - "Ho grandi ricordi qui, anche se i ricordi più belli non sono su Ferrari: ero il nemico. Comunque è un gran bel circuito, tante cose sono accadute in questo posto".

Fernando Alonso aveva corso a Imola anche nel 2006 con la Renault, prima dello stop di 15 anni e ora l'ex ferrarista risponde alle domande della sala stampa dell'autodromo intitolato 'Enzo e Dino Ferrari' con i colori della Alpine.

"L'anno scorso - ha detto - non è stata una grande gara, è il ricordo più recente e voglio migliorarlo. Credo che questo formato della gara sprint, con solo una prova libera per trovare l'assetto giusto e prendere le decisioni e poi sul bagnato sia una sfida ulteriore per tutti". (ANSA).