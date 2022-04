Musica: Subsonica, a Nonantola il Microchip Temporale Tour

(ANSA) - MODENA, 20 APR - Il 'Microchip Temporale Club Tour' dei Subsonica arriva al Vox Club di Nonantola (Mdena) il 22 e 23 aprile. Il tour porta sul palco i brani del disco 'Microchip Temporale', uscito a novembre 2019, una rielaborazione di 'Microchip Emozionale'. L'album è rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di 14 tra i più significativi protagonisti della scena attuale: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¾ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Ensi è ospite fisso del tour, mentre molti altri degli artisti che hanno collaborato al disco sono presenti su alcune delle date in programma.

I Subsonica hanno annunciato anche le prime date della stagione estiva di 'Atmosferico 2022', a vent'anni dall'uscita di 'Amorematico'. Il tour - che toccherà Modena, Festa dell'Unità, sabato 10 settembre - sarà l'occasione per rimettere in gioco quell'attitudine al groove che segnò l'evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. (ANSA).