Mostre: Enrico Berlinguer nei dipinti di Alfredo Caffarri

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - In occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, Fondazione Duemila inaugura la mostra 'La luce infuocata della passione. Enrico Berlinguer nei dipinti di Alfredo Caffarri', giovedì 21 aprile (ore 18.30) nella Sala 'Renzo Imbeni'-Casa di Quartiere Montanari, nel parco della Zucca a Bologna. L'esposizione comprende 15 dipinti della collezione di Caffarri, artista piacentino che da qualche anno dedica un suo dipinto a Berlinguer.

Caffarri è un ricercatore di stili diversi, un amante dei colori e della luce, quest'ultima filo conduttore di tutte le sue opere: anima i colonnati, passeggia sui campi fioriti, negli sguardi dei bambini e nelle figure femminili. Nelle opere dedicate ad Enrico Berlinguer, "domina la luce infuocata della passione, il rosso, nelle sue varietà. Passione per la politica, esercitata come bene comune, capace di smuovere masse e coscienze e impegno civile." La mostra - aperta fino al 2 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 22 - ha il patrocinio del Quartiere Navile e del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, che opera presso la presidenza del Consiglio dei ministri. (ANSA).