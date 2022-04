'BOOMing', fiera dell'arte emergente a maggio a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - BOOMing-Contemporary Art Show, fiera bolognese dedicata all'arte emergente prodotta da Doc Creativity, prenderà forma al Binario Centrale di DumBO di Bologna dal 12 al 15 maggio: dopo il successo della versione online di gennaio, con oltre 3.600 accessi complessivi e più di 600 nuovi contatti, la fiera continuerà ad essere accessibile virtualmente su Lieu.City dal primo maggio e conferma l'edizione in presenza con 25 gallerie, tre sezioni tematiche e altrettanti special project, cinque talk, oltre a visite guidate, premi, performance e una mostra off.

L'esposizione si articolerà in tre sezioni: 'Arena', selezione di opere e gallerie chiamate a interpretare il concetto di 'querencia' ("che indica - spiega Simona Gavioli, critico d'arte e curatore indipendente al timone della manifestazione - quel luogo così carico di amore e forza dove un toro, durante la corrida, riesce a ricaricarsi per uscirne più vigoroso e combattivo che mai, metafora perfetta della rinascita post-pandemica"); 'FeminisMas', dedicata ai femminismi e al ruolo delle donne ancora sottorappresentate nel sistema e nel mercato dell'arte; 'Afuera', che avrà come focus l'attualità dell'arte urbana, con nomi come Shepard Fairy, Jef Aerosol, Banksy e Keith Haring, fino ad artisti più contemporanei come Eron, Corn79, Ericailcane, Andrea Casciu, 108, Kiki Skipi e Laurina Paperina. Si aggiungerà la 'special area' della Fondazione Rocco Guglielmo con 'Moon', progetto dedicato alla Luna come rappresentazione della divinità femminile e alla sua influenza.

All'esposizione principale si affiancherà un evento off allestito nel centro storico di Bologna, a Palazzo Bentivoglio, che ospiterà la mostra scultorea 'Toccami' ispirata al genio di Bruno Munari e alla celebre frase 'Vietato non Toccare', incentrata sul bisogno dell'esperienza tattile e non solo visiva, acuito dal periodo pandemico e dalla tensione sempre maggiore al virtuale. (ANSA).