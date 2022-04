Ferrara capitale del Rinascimento in 10 podcast e un video

(ANSA) - FERRARA, 14 APR - Un podcast in italiano e inglese in dieci episodi narrati in prima persona da Ludovico Ariosto, un nuovo itinerario, inserito nella roadmap "Ferrara capitale del Rinascimento", e un video con la voce narrante del poeta, le cui immagini rendono la bellezza della Ferrara cinquecentesca: sono i contenuti della nuova proposta turistica dedicata all'autore dell'Orlando Furioso, che si snoda tra i luoghi frequentati da Ariosto nella sua lunga permanenza in città, nel pieno fulgore dell'epoca Estense.

Il nuovo percorso va ad aggiungersi ai cinque itinerari del progetto 'Feel the History-Ferrara capitale del Rinascimento', realizzato dal Comune di Ferrara e finanziato da Visit Romagna in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna. L'itinerario - con la voce del Poeta che racconta la storia e gli aneddoti della Corte degli Este - conduce da via Giuoco del Pallone (dove Ludovico Ariosto viveva), a Palazzo Paradiso, ora sede della Biblioteca Ariostea (che ospita il monumento funebre dello scrittore), alla Casa di Ariosto dove il poeta scrisse l'ultima versione dell'Orlando Furioso, passando per "Delizie", osterie, palazzi, strade e vicoli nascosti.

I podcast, accessibili dalle piattaforme Loquis e Spotify in italiano e inglese a www.loquis.com/it/channel/73002/Ferrara+ai+tempi+di+Ludovico+Ari osto, sono fruibili attraverso un QR code. La voce narrante di Ariosto è anche protagonista, con una colonna sonora appositamente composta, di un video sulle bellezze della città: i palazzi dove studiò, circondato da letterati e umanisti, i luoghi intimi e familiari e quelli ufficiali, in cui lavorò quando fu impiegato al servizio della famiglia Estense nella Ferrara del Cinquecento, che frequentò quando divenne drammaturgo di corte coronando il suo sogno, fino a quelli che scelse per scrivere l'Orlando Furioso. Il video è scaricabile dalla pagina web www.ferrarainfo.com/it/rinascimento/. (ANSA).