Cultura vintage a Lugo, festival a traguardo decima edizione

(ANSA) - LUGO, 14 APR - Torna il 23 e 24 aprile il 'Lugo Vintage Festival', weekend dedicato alla cultura vintage nel centro storico della cittadina ravennate. Il Festival taglia il traguardo dei dieci anni con numerosi eventi collaterali e novità, tra cui la veste grafica completamente rinnovata affidata al disegnatore e fumettista lughese Stefano Babini, già allievo di Hugo Pratt, che ha saputo cogliere con le immagini e i colori lo spirito della moda d'epoca, della femminilità ma anche delle radici lughesi della manifestazione. Nella 'due giorni' si alterneranno proiezioni, interventi, presentazioni di libri, dj set ed esposizioni, oltre a 'Vintage Per Un Giorno', market selezionato con oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia.

Sabato 23 inaugura 'Dreams-incontri di Moda e Cinema' alle Pescherie della Rocca, due giorni dedicati alle connessioni che nei decenni hanno legato questi due mondi, partendo dalla presentazione della mostra a cura di A.n.g.e.l.o Vintage Palace dedicata a Ferragamo, stilista al centro della proiezione serale nel docu-film di Luca Guadagnino 'Salvatore-il calzolaio dei sogni'. Tra le iniziative di sabato anche il Record Store Day, che darà la possibilità a tutti gli under 18 di ricevere in regalo un vinile, per sensibilizzare i più giovani alla musica "che si tocca". Domenica 24, tra l'altro, presentazione del libro 'La grande illusione: Storie di uno spettatore' di e con Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, che terrà anche il workshop 'Sotto il vestito, il cinema-Appunti su film e fashion', e proiezione del documentario 'Disco Ruin' per un viaggio nel clubbing italiano dagli anni dell'ascesa al declino, con racconti di Coccoluto, Albertino e tanti altri che hanno fatto la storia delle discoteche in quarant'anni. Ed ancora, sia sabato che domenica piazza Mazzini ospiterà un'esposizione di Ciao, un omaggio al motorino della Piaggio che ha venduto in quarant'anni oltre 3,5 milioni di unità, creando una vera e propria moda. (ANSA).