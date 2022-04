Call per startup innovative cultura, si sfideranno a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 13 APR - Dalla partnership tra il ministero della Cultura e il Wmf, il principale Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale, nasce una nuova call verticale su startup e imprese innovative che coniughino tecnologia e patrimonio culturale per la valorizzazione dei beni storici e culturali italiani. L'iniziativa si terrà all'interno del World Startup Fest del Wmf, dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini. La call 'Startup4Culture', in collaborazione con la Digital Library del ministero, intende favorire la sinergia tra il comparto culturale e quello tecnologico del Paese, così come fra il comparto pubblico e l'imprenditoria privata, con l'obiettivo di innovare il comparto culturale e creativo italiano grazie agli strumenti della digitalizzazione.

Possono partecipare tutte le startup "con un progetto innovativo in grado di rispondere alle sfide dell'implementazione tecnologica nel settore culturale, con lo scopo di facilitare l'accesso e la fruizione dell'enorme patrimonio storico, artistico e culturale del Paese".

La call si chiude il 12 maggio, poi il team del Wmf, insieme al MiC e alla Digital Library, selezionerà le finaliste che saranno annunciate il 30 maggio e si sfideranno durante l'edizione 2022 del Festival tramite una 'pitch competition' e online sulla piattaforma ibrida.io. "Per il secondo anno - spiega Laura Moro, direttrice della Digital Library del ministero - abbiamo scelto di partecipare a 'We make Future' nella consapevolezza che oggi sia indispensabile stabilire delle connessioni con le realtà imprenditoriali legate all'innovazione. In questa edizione abbiamo anche deciso di co-organizzare una startup competition verticale che ci aiuti a conoscere le migliori giovani imprese che hanno idee e progetti per affrontare le sfide digitali poste dal Pnrr sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale". (ANSA).