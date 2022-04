Mostre: Bologna, gli Arlecchini dello scultore Ivan Dimitrov

(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - Lo scultore bulgaro Ivan Dimitrov, maggiormente conosciuto per i suoi bassorilievi in terracotta dedicati ai portici di Bologna, presenta da oggi al 23 aprile alla galleria Studio Santo Stefano una serie di 25 sculture in terracotta dedicate ad Arlecchino, la maschera che più di tutte ha stimolato l'estro e la fantasia di famosi artisti, anche del passato.

Dimitrov, artista conosciuto ed apprezzato a livello nazionale, si e formato artisticamente in Italia e ha scelto Bologna come sede di lavoro. Un anno fa la sala Museale 'Possati' del Baraccano aveva ospitato la seconda tappa della mostra 'Sotto il segno dei portici', che lo scultore ha dedicato ai portici della città in occasione della loro candidatura a Patrimonio Unesco. Molto noto anche il suo appuntamento natalizio, per parecchi anni, con 'Nativity': oltre 300 sculture in terracotta collegate al tema della Natività, di dimensioni dai 30 ai 50 cm di altezza, modellate da Dimitrov a pezzo unico.

