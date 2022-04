Il pianista coreano Jae Hong Park a Ferrara e a Bologna

(ANSA) - FERRARA, 05 APR - Vincitore dell'ultima edizione del Concorso Busoni di Bolzano, già protagonista nelle più importanti sale da concerto, il pianista coreano Jae Hong Park, 22 anni, sarà per la prima volta ospite della stagione di Ferrara Musica, domani 6 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara e venerdì 9 aprile della rassegna Musica Insieme in Ateneo al DamsLab di Bologna, con un recital sul repertorio romantico e tardo romantico. I due concerti chiudono la mini rassegna che Ferrara Musica ha dedicato al pianoforte e quella che invece la Fondazione bolognese dedica al mondo universitario.

Jae Hong Park, giovanissimo, ha vinto diversi premi nei maggiori concorsi internazionali: prima del Concorso Busoni si è piazzato nei primi posti al Premio Gina Bachauer, al Concorso di Cleveland e al Rubinstein Piano Competition.

In apertura dei due appuntamenti emiliani, Park eseguirà l'Arabeske Op. 18 in do maggiore di Robert Schumann. Si tratta di una breve pagina per pianoforte composta nel 1838. A seguire, sempre di Schumann, la Sonata n.1 in fa diesis minore Op. 11.

Scritta tra il 1833 e il 1835, dedicata a Clara Wieck che la eseguì per la prima volta nel 1837 a Lipsia, la Sonata è il primo approccio d'autore al mondo della forma-sonata, ravvivata con la linfa della fantasia romantica e il miraggio di una poesia sonora immediata, quasi di carattere improvvisatorio. Il concerto prosegue con la Sonata per pianoforte N. 3 in fa diesis minore Op. 23 di Aleksandr Skrjabin, una composizione in quattro movimenti scritta pochi anni prima dell'inizio del XX secolo e registrata dallo stesso Skrjabin nel 1912 su rotoli di pianoforte per la Hupfeld-Phonola, un produttore tedesco di pianole. In chiusura il pianista coreano proporrà il celebre Preludio Corale e Fuga per pianoforte di César Franck. L'opera, datata 1884, è un autentico capolavoro musicale sia dal punto di vista formale e compositivo, sia per forza suggestiva ed espressiva. (ANSA).