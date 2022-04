15enne morto, sopralluogo Cc e Pm su luogo incidente

(ANSA) - BOLOGNA, 05 APR - Ricostruire la dinamica dell'incidente e capire come mai la Nissan, con a bordo Marco Lelli Ricci e i suoi genitori, sia finita nella voragine del cantiere di ricostruzione di un ponte, causando la morte del 15enne e il ferimento della madre e del padre, che era alla guida, entrambi ancora ricoverati in ospedale. All'indomani della tragedia costata la vita alla giovane promessa del basket virtussino , per svolgere gli accertamenti necessari la procura di Ferrara ha aperto un'indagine per omicidio stradale che, come è prassi, vede indagato il conducente dell'auto.

Oggi i carabinieri e il Pm Fabrizio Valloni hanno svolto un sopralluogo sul luogo dello schianto, in via Nuova, località Pilastrello di Cento, per una serie di verifiche necessarie ad accertare che il cantiere fosse adeguatamente segnalato e stabilire come mai l'auto sia andata oltre le transenne fino a precipitare nella voragine. La stessa Procura ha posto sotto sequestro un tratto lungo 160 metri della strada, più ampio dell'area del cantiere dove dal 7 marzo erano in corso lavori di demolizione e ricostruzione di un ponte, che avevano comportato la chiusura della strada, percorribile solo ai residenti per raggiungere le loro case.

Domenica sera la famiglia stava tornando a casa, a Quarto Inferiore di Granarolo (Bologna), dopo che Marco aveva giocato una partita a Finale Emilia (Modena). Nella chat della squadra - secondo quanto ha raccontato al Resto del Carlino il suo allenatore - qualcuno rientrando aveva scritto di avere imboccato per errore una strada senza uscita ed era dovuto tornare indietro. Alla provincia di Ferrara, competente per quel tratto di strada, risulta che il cantiere dato in appalto a una ditta incaricata dei lavori fosse segnalato e illuminato a norma di legge. Oggi sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi: "Mi stringo intorno al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene" ha scritto su Facebook. Anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna e della Città metropolitana, in una nota "ha espresso alla famiglia, ai compagni di squadra e alla società sportiva il suo profondo cordoglio e la vicinanza per questa terribile e prematura perdita". (ANSA).