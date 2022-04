Arrampicata: Coppa Italia; a Ferrara vincono Tesio e Mabboni

(ANSA) - FERRARA, 04 APR - Una splendida Giorgia Tesio conquista la terza prova di Coppa Italia nel boulder, al Deva Wall di Ferrara, scalzando per la prima volta quest'anno dal gradino più alto del podio, in questa competizione, la fortissima Camilla Moroni, comunque d'argento.

L'arrampicatrice ligure dell'Esercito dopo aver fallito la prima placca in finale, con tre splendide flash sui successivi tre blocchi, si regala la vittoria nella prima domenica di aprile, a 7 giorni dalla prima gara di Coppa del Mondo in Svizzera. Moroni delle Fiamme Oro è seconda non avendo centrato la zona al terzo blocco di finale, ma è apparsa comunque in un ottimo stato di forma, alla vigilia dell'appuntamento internazionale da sabato a Meiringen. Ottimo bronzo per Irina Daziano della Inout Chiusa Di Pesio: fatale anche per lei il terzo muro invalicabile.

Belle e intense le continue serie di tentativi e prese sui volumi. Fra incroci, sbandierate, rotazioni e traslazioni, piedi e mani a spingere al top, anche la gara maschile ha regalato forti emozioni, specie al momento delle semifinali e finali. Il quarto e decisivo blocco di finale, puramente fisico, davvero difficile per i 6 finalisti, si è rivelato determinante ai fini dei piazzamenti sul podio. Un po' di stanchezza e un approccio meno aggressivo rispetto alle semifinali hanno fatto il resto.

Ha vinto l'esordiente Simone Mabboni del Crazy Center Prato, alla sua prima finale, con tre top e tre zone raggiunte in finale, gli stessi di Giovanni Placci della Carchidio Strocchi Faenza, ma con due tentativi in meno dell'atleta emiliano. Il climber faentino ha provato fino all'ultimo secondo a raggiungere almeno la zona, equivalente all'oro, senza riuscirci così come il veneto, Davide Picco del Maneton Schio, che si è dovuto accontentare del bronzo. (ANSA).