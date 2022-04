Libri: 'Ferrara incontra l'editoria', dialoghi con Bompiani

(ANSA) - FERRARA, 02 APR - Come si pensano i libri? Come si costruiscono? Tra il 6 aprile e il 4 maggio 'Ferrara incontra l'editoria' con quattro dialoghi incentrati sul mestiere di pensare e costruire i libri, un festival patrocinato dal Comune estense che intende far emergere la ricchezza e il fascino di questo universo professionale attraverso le parole di "addette/i ai lavori", di chi ogni giorno contribuisce in prima persona alla crescita e alla diffusione della cultura. Ogni edizione della rassegna è dedicata a una casa editrice del panorama italiano: ospite per questa prima edizione 2022 è Bompiani Editore.

Gli incontri, all'Ex Teatro Verdi, vedranno intervenire quattro ospiti rappresentativi di altrettanti ruoli all'interno della filiera del libro - Yasmina Melaouah, traduttrice di narrativa francese; Silvia Trabattoni, editor per la saggistica; Federica Gagliardi, responsabile dell'Ufficio stampa ed eventi; Beatrice Masini, direttrice di divisione - che dialogheranno con la curatrice del progetto, Isabella Libertà Mattazzi del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, e con il pubblico su cosa vuol dire in concreto lavorare con le parole.

"Ferrara come città universitaria - commenta l'assessore comunale ai Rapporti con l'Università, Alessandro Balboni - non può limitarsi a offrire servizi e accogliere gli studenti in città, ma deve anche garantire un'offerta culturale che sia all'altezza. Questo appuntamento, che vede la collaborazione tra Comune e Università, non solo coinvolge gli studenti universitari ma si rivolge anche ai cittadini di tutte le età, con un focus in particolare per gli studenti della scuola superiore, in modo da avviare chi è già sensibile alla letteratura e alla cultura verso il suo percorso di studi e di vita". (ANSA).