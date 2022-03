Incendio in centro smaltimento rifiuti nel Cesenate

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Incendio, nella notte, in un centro smaltimento rifiuti in località Ginestreto a Sogliano sul Rubicone , nel Cesenate. Il rogo, originato intorno all'1.40 ha interessato un capannone di circa 4.000 metri quadrati: sul posto - dove l'incendio è ancora in corso - sono intervenute 11 squadre di Vigili del Fuoco in arrivo dalla sede centrale del Comando di Forlì, dai distaccamenti di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Civitella di Romagna e dal Comando di Rimini. Presenti anche i tecnici dell'Arpae e i Carabinieri di Cesenatico per i controlli del caso. (ANSA).