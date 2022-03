Fotografia: 'Humanae', installazione Angelica Dass a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - 'Humanae', progetto fotografico sui colori dell'umanità della pluripremiata fotografa brasiliana Angelica Dass, diventa da oggi un'installazione permanente nell'aula magna dell'Iis Belluzzi-Fioravanti di Bologna, dopo essere stato presentato a settembre 2021 alla prima edizione dei PhMuseum Days, festival internazionale di fotografia di PhMusuem. Per la prima volta a Bologna un'opera artistica di valore internazionale viene collocata in maniera permanente in un luogo del quotidiano, a contatto con i giovani.

L'artista stessa aveva espresso il desiderio di donare le sue opere a una scuola della città e il Comune di Bologna, sollecitato da PhMuseum, ha colto questa opportunità di radicare in forma permanente un'opera d'arte che intreccia insieme sfera culturale ed educativa, in una realtà abitata quotidianamente da centinaia di studenti.

L'installazione di 12 stampe in grande formato delle opere fotografiche del progetto 'Humanae' si configura come "un'opera aperta, priva di un definitivo completamento, per rappresentare tutti i tipi di credenze, identità di genere e caratteristiche fisiche dell'essere umano in modo libero e inclusivo", e l'istituto scolastico utilizza i propri spazi per accogliere, comprendere e diffondere un messaggio di uguaglianza e di pace, creando anche "un esempio originale di alta qualificazione artistica dell'ambiente di apprendimento".

'Humanae' è una riflessione sul colore della pelle che Angelica Dass porta avanti dal 2011 tramite una serie di ritratti: il progetto tenta di documentare i veri colori dell'umanità evitando false etichette come bianco, rosso, nero e giallo spesso associate alla razza. Da persone incluse nelle liste di Forbes, a rifugiati che hanno attraversato il Mediterraneo in barca, più di 4000 persone ritratte in 20 Paesi e 36 città fanno parte del suo progetto "al di là di ideologia, identità di genere, fascia di età o menomazione fisica". (ANSA).