Lucio Dalla, da Mengoni a Vanoni per la serata evento all'Arena

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Sarà Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, a presentare la serata-evento Dallarenalucio, dedicata a Lucio Dalla, in programma il 2 giugno all'Arena di Verona, per rendere omaggio al grande artista scomparso dieci anni fa. Conti e Mannoia accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di canzoni, racconti, aneddoti, con cui ogni protagonista della serata ricorderà l'amato cantautore. Tanti grandi artisti insieme per Lucio: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D'Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e tanti altri. In un anno ricco di iniziative per ricordarlo, Dallarenalucio sarà tra gli eventi più prestigiosi del 2022 (e il secondo in omaggio a Dalla, dopo quello di grande successo del 2013 a Bologna, organizzato per festeggiare idealmente il suo 70/o compleanno). L'evento è una co-produzione Ballandi e Friends&Partners. (ANSA).