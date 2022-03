'Art City' torna in contemporanea con ArteFiera a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Un programma principale articolato in uno 'Special Project' e in una serie di progetti che spaziano tra le più diverse pratiche artistiche contemporanee, ma anche proposte di musei, fondazioni, spazi istituzionali, Associazione Gallerie, spazi espositivi e gallerie indipendenti della città: è il biglietto da visita della decima edizione di 'Art City Bologna', che si terrà dal 7 al 15 maggio. Il progetto nato dalla collaborazione tra Comune e BolognaFiere affiancherà ArteFiera, posticipata da fine gennaio alla stagione primaverile a causa della pandemia, e riporterà all'attenzione del pubblico anche luoghi spesso non deputati all'arte: da Palazzo d'Accursio al Teatro San Leonardo, dal Padiglione de l'Esprit Nouveau realizzato su progetto di Le Corbusier all'Oratorio di San Filippo Neri. Per lo 'Special Project' è stato invitato Tino Sehgal, uno degli artisti più radicali degli ultimi anni, Leone d'Oro all'Esposizione internazionale d'arte di Venezia nel 2013: le sue opere sono sculture viventi, coreografie di persone in movimento che generano situazioni insolite, a volte surreali, con cui il pubblico è invitato a confrontarsi. L'intervento, promosso da Istituzione Bologna Musei-MAMbo, è stato ideato per piazza Maggiore e prevede la partecipazione di 45 tra ballerini e interpreti. Sono invece otto i 'Main Project' prodotti e realizzati per la manifestazione: artisti emergenti come Benny Bosetto, Kipras Dubauskas, Mattia Pajè ed Emilia Tapprest sono affiancati a nomi più consolidati come Giulia Niccolai, unica artista non vivente inclusa nel 'Main Program', e Italo Zuffi, fino a nomi internazionali come Carlos Garaicoa e Pedro Neves Marques. E per gli appassionati d'arte che vogliono diversificare il proprio percorso in una miriade di posti e spazi e concentrarlo, la sera di sabato 14 maggio torna 'Art City White Night', "invasione pacifica" dell'arte contemporanea in città con mostre, performance, eventi in spazi pubblici, privati e commerciali. (ANSA).