Al via 'Lagolandia', quattro weekend in Appennino

Ai nastri di partenza la nona edizione di 'Lagolandia-Villeggiatura Contemporanea', quattro week-end di "sentieri culturali", incontri, musica, arte e relax da marzo a ottobre sull'Appennino bolognese. Il primo è in programma il 26 e 27 marzo sul lago Brasimone (Camugnano): tra gli ospiti/camminatori Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori), Anna Kauber (paesaggista e regista) e Pasquale Mirra (vibrafonista e compositore). L'iniziativa proseguirà sui laghi di Santa Maria (Castiglione dei Pepoli, 21-22maggio), di Castel dell'Alpi e Rioveggio (San Benedetto Val di Sambro e Monzuno, 23-24 luglio) e si concluderà sul lago di Suviana (Castel di Casio, 22-23ottobre), esplorando le sponde dei bacini e i territori circostanti attraverso le sensibilità dei numerosi ospiti camminatori. L'intento dei promotori è ampliare la valorizzazione del territorio montano a tutte le sue forme e sfumature: dal verde della primavera ai colori autunnali del foliage, passando per la brillantezza dell'estate appenninica.

"Lagolandia fa parte non solo del nostro cartellone di eventi, ma ormai della nostra idea di come si vive l'Appennino", afferma Maurizio Fabbri, presidente dell'Unione Appennino Bolognese. "Ogni anno evolve e la scelta di distribuire il programma 2022 lungo le stagioni dimostra come l'appennino si può vivere, scoprire ed apprezzare tutto l'anno. I nostri laghi sono i luoghi da cui partire per scoprire i tesori circostanti: le guide e gli artisti proposti ce li raccontano in maniera sempre originale e profonda, edizione dopo edizione". I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria su www.lagolandia.it. (ANSA).