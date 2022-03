'Mangiacinema' dedica nona edizione a Giovannino Guareschi

Benvenuti nel 'Mondo piccolo': l'omaggio principale della nona edizione di 'Mangiacinema-Festa del cibo d'autore e del cinema goloso', in programma a San Secondo Parmense dal 10 al 12 e dal 17 al 19 giugno, sarà dedicato a Giovannino Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca l'1 maggio 1908 e morto a Cervia (ma sepolto nella "sua" Roncole Verdi) il 22 luglio 1968.

Il Festival, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, celebrerà lo scrittore italiano più tradotto al mondo, non solo per il suo legame con il cinema (l'intramontabile saga di Don Camillo e Peppone) ma anche con il cibo (amava definirsi "trattore", riferendosi alla trattoria di famiglia, gestista con i figli Carlotta e Alberto).

Con eventi, ospiti, artisti e intellettuali, verrà ricordata la sua figura: oltre a celebrare il 70/o anniversario del primo 'Don Camillo', diretto da Julien Duvivier nel 1952, con Fernandel e Gino Cervi, il Festival si aprirà con 'Don Camillo e i giovani d'oggi' (1972), l'ultimo film di Mario Camerini ed il primo della saga girato a colori, proprio a San Secondo Parmense, con Gastone Moschin (Don Camillo) e Lionel Stander (Peppone). 'Mangiacinema' proporrà inoltre numerosi eventi dedicati al mondo del cinema e dello spettacolo di oggi e di ieri, oltre che al mondo del cibo, tutti a ingresso gratuito, tra cui l'anteprima nazionale della mostra 'Route 77-Tre anni dopo', dedicata al personalissimo 'Giro d'Italia' che Guareschi percorse in bicicletta tra la via Emilia e il Po. La mostra, curata dal giornalista e studioso Egidio Bandini, successivamente sarà allestita al Meeting di Rimini e nella sede dell'Assemblea legislativa regionale a Bologna.