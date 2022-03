In piazza a Bologna resti dell'auto della scorta di Falcone

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Da domani alle 18 fino a domenica in piazza Nettuno a Bologna, nell'ambito della settimana della legalità, saranno esposti i resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone. Si tratta di Quarto Savona Quindici, il nome in codice all'auto, sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. rimasta coinvolta nella strage di Capaci, Sempre domani la commissione consiliare "Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali" si riunisce in Piazza Nettuno per un'udienza conoscitiva promossa dal presidente Maurizio Gaigher sul tema della memoria delle vittime di mafia. Alle 18, la commissione assisterà all'inaugurazione. (ANSA).