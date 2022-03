Eroi sconosciuti, un podcast di Lucarelli su 30 anni del 118

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Anche la normalità di una chiamata per un pronto intervento può rivelarsi straordinaria. L'idea è alla base della quinta puntata del podcast 'Ti racconto l'Emilia-Romagna' prodotto dall'agenzia informazione e comunicazione della Regione e dedicata al personale del servizio d'emergenza 118, di cui oggi si celebra il 30/mo anniversario. A condurre gli ascoltatori nella quinta puntata del podcast sarà la voce dello scrittore Carlo Lucarelli, che racconterà le storie dei protagonisti al lavoro per salvare le vite degli altri. Il servizio nazionale, infatti, venne istituito ispirandosi al modello realizzato in Emilia-Romagna a partire dal 1967.

Lucarelli darà spazio ai ricordi di Marco Vigna, tra i fondatori del 118 che ha gestito i soccorsi dopo la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Poi, tra le altre, le testimonianze di Elisa Nava, infermiera della centrale operativa Emilia Est, che nel 2021 ha guidato un parto in videochiamata, di Federico Panfili, coordinatore Anpas Bologna, che dopo un periodo da volontario è diventato vigile del fuoco, e di Cristian Lupi, medico rianimatore responsabile di una delle tre basi dell'elisoccorso.

