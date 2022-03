Covid: in E-R casi tornano sopra 4mila, crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Dopo alcuni giorni di relativa flessione, tornano a crescere i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna che tornano sopra 4mila. Crescono anche i ricoveri, mentre si contano ancora otto morti.

Nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 23mila tamponi, sono stati individuati 4.295 casi di positività. In terapia intensiva c'è un paziente in più di ieri (54) mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 953 (+3). I asi attivi sono oltre 42mila, il 97,6% dei quali in isolamento domiciliare. (ANSA).