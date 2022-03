Fiera Ragazzi: al via con oltre 1000 espositori da 90 Paesi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Con oltre mille espositori (1070) da 90 paesi del mondo si è aperta il 21 marzo la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2022 tornata live con paese ospite d'onore Sharjah.

"C'è la soddisfazione e l'emozione di ripartire dopo i momenti difficili e drammatici che vorremmo metterci alle spalle. E ci piace ripartire dai più giovani. Abbiamo tutti il cuore pesante per la guerra alle porte dell'Europa e qui alla Fiera mostreremo vicinanza con uno spazio dedicato" ha detto il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari. E il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato che oggi pomeriggio arriverà a Bologna una delegazione dall'Ucraina, promossa da Ong Mediterranea, con un regalo dalla città di Leopoli: diversi libri raccolti spontaneamente e consegnato a questa delegazione in uno scatolone che oggi verrà consegnato come gesto di pace e di richiesta di aiuto".

"E' con sentimenti contrastanti che veniamo qui. Il cuore oppresso per la guerra in Europa, ma il libro per bambini e ragazzi è un'eccellenza nell'eccellenza e noi vogliamo aiutare i bambini dell'Ucraina che sono quelli che più soffrono in questi giorni" ha sottolineato il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi. "I libri ci servono per aiutare perché costruiscono ponti e non muri. Questa Regione sostiene l'editoria e la cultura e ha una lunga tradizione, soprattutto nei libri per i primi anni di vita. Abbiamo bisogno di questi libri per un migliore futuro di pace. Davanti ai libri siamo tutto uguali e le paure e la meraviglia sono lo stesse" ha sottolineato la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein all'inaugurazione a cui erano presenti Sheikh Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi, executive chairman of the Department of Sharjah Government Relations, Bodour Al Qasimi, presidente di Ipa- International Publishers Association, Maria Maddalena Del Grosso, dirigente ufficio beni di consumo, Agenzia Ice e l'autrice Michéle Roberts, Ambassador BolognaBookPlus. (ANSA).