Comunali: candidata centrosinistra Riccione lancia campagna

(ANSA) - RICCIONE, 19 MAR - Riccione entra in clima elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative primaverili. Mentre il centrodestra è ancora alla ricerca di un candidato sindaco, il centrosinistra, dopo mesi di trattative e polemiche, lo ha trovato nella dirigente della Cna locale Daniela Angelini, che ha detto sì ad un progetto che mette insieme sei liste. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Coraggiosa quelle politiche, più tre civiche: Uniamo Riccione, 2030 Riccione e Riccione nel Cuore. La parola che hanno utilizzato di più i rappresentanti al lancio della candidatura è stata "unità".

Dopo i dissidi interni al centrosinistra riccionese, Angelini afferma di vedere la coalizione ricompattata dietro alla sua figura. "Questa è una grande soddisfazione personale", dice a margine dell'evento. In conferenza stampa la candidata sindaca ha parlato di una "cappa di omertà" calata su Riccione. C'è un "timore dei cittadini di esprimersi", dice. "Dobbiamo ritornare ad essere cittadini liberi di esprimersi. Aperti".

Non cita direttamente l'attuale amministrazione comunale, ma parla di un "clima" generale. Vuole comunque prendere le distanze da un modo di fare che ritiene attuale: "Tutti i progetti devono essere condivisi con i portatori di interesse delle varie realtà" del territorio, afferma. (ANSA).