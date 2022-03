A Bologna libri-gioco e fumetti per l'infanzia con Boom!

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - L'editoria per l'infanzia sarà tra le strade di Bologna con 'Boom! Crescere nei libri' dal 18 marzo al 18 aprile. Il festival, giunto alla quarta edizione, si svolgerà in occasione di Bologna Children's Book Fair - dal 21 al 24 marzo - ed è stato organizzato dal Comune con Bologna Fiere e curato da Bologna Biblioteche e dall'associazione Hamelin.

In programma 45 mostre e più di 100 eventi tra laboratori, incontri e proiezioni che toccheranno 86 spazi della Città metropolitana bolognese. Dall'Accademia di Belle Arti, con gli incontri 'Ritratti d'autore', al laboratorio per bambini con il 'Collettivo quanto basta' nella biblioteca 'Gianni Rodari' di Granarolo dell'Emilia. Tra i temi al centro del festival il libro-gioco, il fumetto e la poesia. Inoltre, è in viaggio dalla Corea verso piazza Nettuno (l'arrivo è previsto a maggio) l'opera 'Three dots' dell'artista francese Hervé Tullet: tre sfere dal diametro di più di due metri ciascuna che verranno esposte in Salaborsa e con le quali i bambini potranno giocare.

Aspettando l'arrivo dell'opera, dal 20 marzo nella biblioteca sarà visitabile una doppia mostra dedicata sia all'archivio di materiali, disegni e bozzetti che raccontano la genesi della scultura, che ai 40 libri-gioco creati da Tullet. Il Museo internazionale della musica ospiterà, dal 23 marzo, un'esposizione con oltre 70 tavole del fumettista norvegese yvind Torseter. Infine, sarà presente a Bologna anche Kitty Crowther, illustratrice belga vincitrice nel 2010 dell'Astrid Lindgren Memorial Award, uno dei più importanti riconoscimenti della letteratura per ragazzi. L'artista si trasferirà nella sede di Hamelin per una residenza artistica, dalla quale nascerà l'esposizione 'L'ora magica'. (ANSA).