Delfino salvato nella Sacca di Goro nel Ferrarese

Un delfino è stato salvato nella Sacca di Goro, in provincia di Ferrara. L'intervento è stato della Fondazione Cetacea, in un'area dove l'acqua è particolarmente bassa, circa novanta centimetri. Il responsabile Sauro Pari, constatando che l'animale era particolarmente debilitato, ha contattato il Cert - Cetacean strandings Emergency Response Team dell'Università di Padova - e contemporaneamente sono andate sul posto due volontarie di Enpa Lagosanto, Michela e Evelin. All'arrivo della dottoressa Cinzia Centelleghe e del dottor Guido Pietroluongo si è deciso di provare a portare al largo il delfino, un adulto, che pareva disorientato. Si è riusciti a trasportare l'animale per un lungo tratto fino al mare aperto dove ha finalmente ritrovato la sicurezza e la libertà di movimento. (ANSA).