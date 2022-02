Danza: giovani protagonisti con 'Inc innprogress collective'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Sei giovanissimi danzatori, sei diverse personalità che diventano lo specchio della gioventù contemporanea, esplorano e si interrogano su 'facciate' e 'contenuti', facendosi portavoce di una intelligenza collettiva.

È il cuore dello spettacolo 'ANTIdoti / rimedi alla decadenza culturale contemporanea' portato a Reggio Emilia, in Fonderia, di INC innprogress collective con coreografie e regia di Afshin Varjavandi. La compagnia, nata nel 2006 in seguito alla creazione 'Heim' vincitrice della Settimana internazionale della Danza di Spoleto, è un gruppo indipendente che si occupa di danze urbane, visual art e performing art.

"Giovani e potenti, i danzatori rincorrono fisica e metafisica, in una danza di radice urbana, destrutturata e ricomposta in un 'movement research' scevro da definizioni di generi, fino a giungere in alcuni momenti a uno stato plastico, una sorta di annullamento, di omologazione, da cui sentono la necessità si svegliarsi per riscoprire la loro reale identità - spiega la compagnia - Diventano anche eroi di una fase storica, quella del presente, che li ha costretti ad allontanarsi da tutto e da tutti, costringendoli forse a guardare dentro di sé, e a trovare rimedi alla decadenza culturale dell'epoca contemporanea". (ANSA).