Musica: documentario presenta strumenti Museo civico Modena

(ANSA) - MODENA, 14 FEB - È la collezione di antichi strumenti musicali del Museo civico di Modena, che comprende un centinaio di pezzi, la protagonista di 'Instromenti musicalissimi', documentario realizzato dall'associazione Euphonia che conduce il pubblico in un viaggio sonoro sulle note di spinette, arpe, flauti dolci e flauti traversieri (antenati del moderno flauto traverso), strumenti di un tempo suonati da giovani musicisti di oggi. Il documentario è nato da un'idea di Giovanni Paganelli, clavicembalista e direttore d'orchestra, presidente di Euphonia, ed è stato realizzato in collaborazione con il Museo Civico e l'Archivio storico del Comune di Modena e con la Biblioteca Estense. Articolato in quattro puntate di un'ora ciascuna, il video sarà diffuso dal 19 febbraio in collaborazione con l'emittente modenese Trc, che lo trasmetterà alle 15.30 per quattro sabati consecutivi, e sui canali social dell'associazione Euphonia (fb EuphoniaModena e Youtube Scuola Euphonia Modena) e del Museo civico.

Il titolo "Instromenti musicalissimi" si riferisce a un'espressione utilizzata da Alessandro Tassoni nei suoi "Dieci libri di Pensieri diversi", stampati a Venezia nel 1627. I video esplorano la collezione di strumenti musicali del Museo civico che comprende strumenti a tastiera, a fiato, ad arco e a pizzico databili in prevalenza tra il XVIII e il XIX secolo, realizzati da costruttori italiani e stranieri. Il nucleo principale della collezione è costituito dalla raccolta depositata nel 1892 dal conte modenese Luigi Francesco Valdrighi, cultore di storia patria e di musicologia. A condurre il pubblico alla scoperta dei segreti e del suono di questi strumenti sono alcuni dei migliori specialisti italiani del repertorio musicale preclassico: Livia Caffagni per il flauto dolce, l'arpista Chiara Granata e Marco Brolli, docente di flauto traversiere.

(ANSA).