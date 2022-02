Cinema: 'The Passengers', le fragilità di chi vive la strada

(ANSA) - RAVENNA, 14 FEB - La vita dei partecipanti a 'Housing first', progetto di contrasto alla marginalità sociale nato nel 2015, finanziato dal Comune di Ravenna e gestito dal Consorzio di cooperative sociali Solco, che offre a chi vive ogni giorno in strada, o rischia di perdere l'abitazione, l'opportunità di entrare in un appartamento con il supporto di una equipe di operatori sociali: è quanto racconta il docufilm 'The Passengers', premiato ad 'Artelesia-International social film festival', che debutterà in prima nazionale al cinema City della città romagnola il 25 febbraio e sarà poi proiettato in altre 34 città italiane. Il film, di Tommaso Valente e Christian Poli, è prodotto dalla società Kamera Film con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. "Provate a chiudere gli occhi e pensare alle vostre vite. Ora apriteli e pensate a come siete finiti qui, a dove siete ora, ciò che avete, a chi siete. Questo è quello che abbiamo fatto con i protagonisti di 'The Passengers', che è diventato la 'casa' delle loro storie e, in un certo senso, delle loro vite.

Il film - spiegano i registi Valente e Poli - vuole comunicare un messaggio semplice: non per forza chi ha perso la casa è da considerare un 'bisognoso'. I partecipanti di 'Housing first' hanno ancora tanto da dare, hanno il diritto di raccontarsi come meglio credono e la stessa società si rivela alla fine 'bisognosa' nei loro confronti. Il senso intimo del film è raccontare storie di persone che hanno avuto vite complesse ma che ci sono vicine, potrebbero essere ognuno di noi alle prese con un inciampo della vita". (ANSA).