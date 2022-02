Musica: Riccardo Fogli alla Darsena del Sale a Cervia

(ANSA) - CERVIA, 12 FEB - San Valentino in compagnia di Riccardo Fogli nella nuova Darsena del Sale a Cervia, un edificio situato nel cuore della cittadina balneare e del suo porto canale che intende divenire "un epicentro del benessere e prima meta dell'Adriatico per il turismo diportistico di qualita'", con un'atmosfera che ricorda quella dei club dove il rapporto con la musica è sempre diretto, basato su una relazione personale tra l'artista e lo spettatore. Una sensazione che Darsena del Sale ricrea ogni volta che propone, nelle sue serate, musica dal vivo: band e cantautori della nuova ondata, giovani talenti già di successo, come è stato per Fabio Curto, che ha portato le canzoni con le quali ha vinto il premio di Musicultura, rassegna per eccellenza della canzone d'autore, o per Disarmo, uno dei nomi più promettenti del neo pop italiano, che si esibirà l'11 marzo.

Nel frattempo Darsena del Sale il 14 febbraio propone Riccardo Fogli, cantante e musicista che porterà sul palco i tanti successi ottenuti con i Pooh, canzoni come 'Piccola Katy', 'Tanta voglia di lei', 'Pensiero', e brani da solista come 'Storie di tutti i giorni', con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1982. (ANSA).