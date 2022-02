Droga: operazione Ps e Cc Modena, 19 misure cautelari

Polizia e carabinieri di Modena, su ordine della Dda di Bologna e della Procura modenese, hanno eseguito misure cautelari in carcere nei confronti dei componenti di 19 indagati per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. In atto anche 45 perquisizioni domiciliari. Per l'operazione sono state impiegate 200 persone e cani antidroga. Nell'ambito dell'attività d'indagine sono stati fatti 42 arresti e sequestrati oltre 400 chili di sostanza stupefacente, 230mila euro in contanti e sei pistole con relativo munizionamento. L'organizzazione, spiega una nota, contava su una rilevante dotazione materiale costituita da armi, pluralità di basi logistiche, denaro, e innumerevoli utenze e telefoni cellulari criptati.