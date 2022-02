Covid: prosegue calo contagi in E-R, 8.274 casi ma 37 morti

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna. Dopo i 10.000 nuovi casi registrati ieri e i 12.000 dell'altro ieri, sono 8.274 - a fronte di 51.948 tamponi eseguiti - quelli rilevati nelle ultime ventiquattro ore che portano il computo complessivo da inizio epidemia a quota 1.099.740. In flessione, costante seppure lieve, anche il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive - sono 146, 3 in meno rispetto a ieri con un'età media di 61 anni, 84 dei quali non vaccinati - e quelli ricoverati negli altri reparti: 20 in meno rispetto a ieri, con un'età media di 73,3 anni, a quota 2.410. Ancora consistente il numero dei decessi: 37, tra cui quello di un uomo di 55 anni nel Ferrarese. Dall'inizio dell'emergenza sono state 15.288 le persone morte in regione con Covid-19. Quanto ai casi attivi, ossia i malati effettivi, questi sono complessivamente 177.855 - 35.376 in meno rispetto a ieri - di cui il 98,5% in isolamento a casa. Le persone guarite sono 43.613 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 906.597.

Sul fronte vaccinale, infine, al primo pomeriggio risultano somministrate complessivamente 9.843.024 dosi: sul totale sono 3.716.068 le persone con più di 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,5%. Le terze dosi fatte sono 2.455.797.