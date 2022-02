'Casa Fellini' a Gambettola, bando di concorso per il logo

(ANSA) - GAMBETTOLA, 05 FEB - Il Comune di Gambettola, nel Cesenate, ha bandito un concorso per la creazione del logo e dell'immagine coordinata di 'Casa Fellini' e del progetto culturale di valorizzazione e promozione. Il logo costituirà l'immagine guida per identificare il "luogo culturale" sul territorio e gli eventi, le iniziative, i materiali di comunicazione - anche attraverso il web - e dovrà diventare il simbolo che rappresenterà Casa Fellini nel piano di comunicazione e marketing territoriale del Comune di Gambettola.

Il lavoro, al quale tutti possono partecipare, dovrà essere in grado - spiega l'Amministrazione comunale - di identificare e valorizzare il luogo in cui Federico Fellini trascorse l'infanzia, il casolare di campagna dei nonni paterni, più volte rievocato nella sua filmografia. Il nuovo spazio culturale sarà una bottega d'artista, dove verranno realizzate residenze legate all'arte cinematografica e circense. Per inviare i lavori c'è tempo fino a lunedì 7 marzo; la partecipazione al concorso è gratuita. Al vincitore spetterà un premio di tremila euro. Le informazioni sono reperibili sul sito www.comune.gambettola.fc.it. (ANSA).