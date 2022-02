Una donna di 71 anni ha perso la vita questa mattina a Modena, lungo la Nuova Estense in località Vaciglio, a seguito di un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, l'anziana sarebbe uscita di strada con la sua auto mentre procedeva in direzione periferia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Inutile l'intervento del 118, la 71enne era già deceduta al loro arrivo.