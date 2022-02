Arte: 'Sembianze', al MAMbo una riflessione sul bullismo

(ANSA) - BOLOGNA, 02 FEB - Una riflessione intorno al tema del bullismo: è il tema di 'Sembianze', che approda a una performance dal vivo domenica 6 febbraio e a un'installazione dal 7 febbraio al 13 marzo, entrambe al MAMbo di Bologna, negli spazi del Dipartimento educativo. Durante la performance i ragazzi protagonisti del progetto, fisicamente presenti, saranno disponibili a sottoporsi allo sguardo del pubblico che, singolarmente, siederà di fronte a un tavolo davanti a loro.

Durante l'ascolto della storia e attraverso lo sguardo, si innescherà un tentativo di riconoscimento di chi (fra i tre) possa essere il protagonista della storia e si troverà costretto a fare i conti con sembianze, ipotesi e pregiudizi personali.

Per quanto riguarda l'installazione, nel programma dell'offerta formativa è stata inserita un'attività specifica dedicata alle scuole Primarie e Secondarie.

Il pubblico potrà accedere, a entrata libera e uno alla volta, alle performance live del 6 febbraio (per partecipare con slot dalle ore 11-13 e 14-18 è necessario compilare il form di prenotazione sul sito www.sembianze.net) o a quelle video dal 7 febbraio al 13 marzo, anche senza prenotazione. L'ingresso è gratuito. Richiesti super Green pass e, per la performance del 6 febbraio, la mascherina Ffp2. Il progetto Sembianze è stato pensato e realizzato da Arthea Lab e da Associazione Dedalus con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione e il patrocinio dell'Ufficio Giovani del Comune di Bologna e il supporto di Tper e Città Metropolitana.

(ANSA).