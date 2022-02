Forex: congresso 11-12 febbraio a Parma in versione 'ibrida'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Un congresso in versione 'ibrida' con la presenza dei soli rappresentanti delle banche e delle società e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. E' quanto ha deciso l'associazione degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex per il 28esimo congresso che si terrà l'11 e il 12 febbraio a Parma al Crédit Agricole Green Life. Come spiega una nota, la decisione è stata presa "a causa del mantenimento delle condizioni di sicurezza richieste dalla pandemia, che appaiono in continua evoluzione e che non consentono lo svolgimento dei lavori in presenza al 100%".

I soci potranno così seguire in versione digitale e interattiva una ventina di conferenze e webinar oltre che, il sabato mattina, il tradizionale intervento alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d'Italia e la successiva tavola rotonda pomeridiana. (ANSA).