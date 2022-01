Pg Bologna: nessuna indagine su omicidio Mattarella

"La Procura generale di Bologna non ha alcun fascicolo di indagine aperto sull'omicidio di Piersanti Mattarella". Lo chiarisce in una dichiarazione Lucia Musti, procuratrice generale facente funzioni a Bologna, dove è in corso il processo a Paolo Bellini per la Strage del 2 agosto 1980. La precisazione arriva dopo una notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, a seguito dell'udienza di ieri del processo.

